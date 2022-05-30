30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı! Gencin yardımına itfaiye koştu

Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı! Gencin yardımına itfaiye koştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2022 10:13
Kocaeli'de denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç suya atlayamadı. Aşağıya da inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, genci bel kemeriyle kendisine bağladı. Genç, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gencin yardımına itfaiye koştu
Gencin yardımına itfaiye koştu
Fahiş kiralara hangi önlemler alınacak?
Fahiş kiralara hangi önlemler alınacak?
Tornavidalı cinayet! Barıştırmak isterken...
Tornavidalı cinayet! Barıştırmak isterken...
Maske artık zorunlu değil
Maske artık zorunlu değil
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Başkentte geceyi şimşekler aydınlattı
Başkentte geceyi şimşekler aydınlattı
’’Yalanla bir yere varamazsınız’’
''Yalanla bir yere varamazsınız''
“Uçan adam” 15 metre yüksekten göle çakıldı
“Uçan adam” 15 metre yüksekten göle çakıldı
İstanbul’da havalar ısındı sahiller taştı!
İstanbul’da havalar ısındı sahiller taştı!
Sürü halinde ortaya çıktılar
Sürü halinde ortaya çıktılar
Bursa’da göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Bursa'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Muhteşem sonuç! Tam 7 bin yıllık
Muhteşem sonuç! Tam 7 bin yıllık
Daha Fazla Video Göster