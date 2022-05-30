Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı! Gencin yardımına itfaiye koştu

Kocaeli'de denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç suya atlayamadı. Aşağıya da inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, genci bel kemeriyle kendisine bağladı. Genç, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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