Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi!

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde bir cisim görülmesi ekipleri harekete geçirdi. Denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğunu tespit etti.

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