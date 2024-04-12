12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi!

Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 20:50
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde bir cisim görülmesi ekipleri harekete geçirdi. Denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğunu tespit etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi!
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi!
Serinlemek için girdiği derede boğuldu!
Serinlemek için girdiği derede boğuldu!
İşyeri sahibinden hırsızlara harçlık!
İşyeri sahibinden hırsızlara harçlık!
Rapor alıp tatil gitti hakkında dava açıldı!
Rapor alıp tatil gitti hakkında dava açıldı!
Antalya’da teleferik kabini kazasından ilk görüntüler
Antalya'da teleferik kabini kazasından ilk görüntüler
Antalya’da teleferik kabini düştü!
Antalya'da teleferik kabini düştü!
Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti
Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti
Dünyanın en iyi 2. kuzu Yemeği Cağ Kebabı!
Dünyanın en iyi 2. kuzu Yemeği Cağ Kebabı!
Aynı evde bir sene arayla yine ceset!
Aynı evde bir sene arayla yine ceset!
Teröristlerin korkulu rüyası: Yıkı!
Teröristlerin korkulu rüyası: Yıkı!
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti
3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster