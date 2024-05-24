24 Mayıs 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Denizde kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Samsun Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 00.40'ta Canik ilçesi deniz açığında Y.M. isimli teknenin seyir fenerlerini açmadan, yasak zamanda çift algarna ile salyangoz avcılığı yaptığı, ışıklı ve sesli uyarılara uymayarak kaçtığı, kaçarken çift algarnanın halatlarını keserek denize bıraktığı ve plakasını kapattığı video çekimi yapılarak tespit edildi. Tekne sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde belirlenen suçlardan toplam 66 bin 114 TL idari para cezası uygulandı. Teknede bulunan 3 çuval deniz salyangoz denize döküldü.