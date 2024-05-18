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Deniz kuvvetlerinden Kıbrıslılara sürpriz! Türk savaş gemileri 19 Mayıs için KKTC’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 17:46
Kurtuluş mücadelesinin 105'inci yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri de Kıbrıs Limanı’nda. İşte A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün haberi…
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