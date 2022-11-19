19 Kasım 2022, Cumartesi
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Demans hastası Gencay Gürün’ün 10 milyon lirasını çaldı! O hizmetlinin ifadesi pes dedirtti
Demansa yakalanan politikacı Gencay Gürün’ün, 22 yıllık çalışanı Fatma D. tarafından 10 milyon lirası çalındı. Gürün’e vasi olarak atanan yeğeni Aslı Bleda'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hizmetli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.