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Dal ile hayata tutundu

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Giriş: 08.08.2023 07:25
Antalyalı bir genç kız Düden Çayı'nın yanı başındaki kayalıklarda yürürken suya düştü. Yüzme bilmiyordu. Tutunduğu dal sayesinde hayatta kaldı. Yaşadığı korkuyu uzun süre üzerinden atamadı.
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