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Çukurova sıcağında mangal kömürü yapımı! Narenciye odunu kömüre dönüyor

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.04.2024 09:02
Güncelleme:17.04.2024 09:03
Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye ağaçları kesildikten sonra mangal kömürüne dönüştürülüyor. İşte 2 hafta süren zorlu yolcuğun hikayesi.
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