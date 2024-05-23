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Çorum'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Amasya, Tokat, Yozgat, Samsun gibi illerde de hissedildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 19:05
Son dakika haberleri… AFAD, Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.57’de meydana gelen depremin 13.26 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
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