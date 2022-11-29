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Çorba yaparken düdüklü tencere bomba gibi patladı! Ağrı'da dehşete düşüren olay

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.11.2022 14:38
Ağrı'da mercimek çorbası yapan 16 yaşındaki Sevil Öztaş, düdüklü tencerenin patlamasıyla hastanelik oldu. Boynunda ve yüzünde yanıklar oluşan Öztaş, yanık tedavi merkezinde tedaviye alındı.
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