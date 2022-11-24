24 Kasım 2022, Perşembe
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Çöpten bulduğu paslı saati restore etti sonucunu görenler inanamadı!
Çöplerin arasında paslanmış halde kol saati bulan kişi saati restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaşarken, milyonlar o anları izledi.