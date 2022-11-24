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Çöpten bulduğu paslı saati restore etti sonucunu görenler inanamadı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.11.2022 09:23
Çöplerin arasında paslanmış halde kol saati bulan kişi saati restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaşarken, milyonlar o anları izledi.
Çöpten bulduğu paslı saati restore etti
Çöpten bulduğu paslı saati restore etti
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