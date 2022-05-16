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Çöpte gördüğü bayrakları direğe astı! 11 yaşındaki çocuğu bayrak sevgisi

A Haber
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Giriş: 16.05.2022 12:13
11 yaşındaki Emiralp'in bayrak sevgisi görenleri duygulandırdı. Okul çıkışında çöpe atılmış bayraklar bulan Emiralp eve götürüp temizlediği ay yıldızlı bayrakları evinin önündeki direğe astı. Emiralp'in o anlarda cep telefonuyla çekilen videosu sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.
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Çöpte gördüğü bayrakları direğe astı!
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