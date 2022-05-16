16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Çöpte gördüğü bayrakları direğe astı! 11 yaşındaki çocuğu bayrak sevgisi
11 yaşındaki Emiralp'in bayrak sevgisi görenleri duygulandırdı. Okul çıkışında çöpe atılmış bayraklar bulan Emiralp eve götürüp temizlediği ay yıldızlı bayrakları evinin önündeki direğe astı. Emiralp'in o anlarda cep telefonuyla çekilen videosu sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.