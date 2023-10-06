Çocuklarını uyaran öğretmeni darbettiler! Öğretmene saldırı kamerada

Kahramanmaraş'ta bir çift okulu basarak çocuklarını uyaran öğretmeni darbetti. Tekme ve yumruklu saldırıda öğretmen hastanelik oldu. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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