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Çocukların yeni alışkanlığı! X2 hız tehlikesi

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 19:06
Sosyal medyada kullanıcılar her gün yüzlerce içeriğe maruz kalıyor. Özellikle gençler 2-3 kat hızlandırarak 10 dakikalık videoları 5 dakikada izliyor. Ama bu durum özellikle çocuklarda tehlike oluşturuyor.
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