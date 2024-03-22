Çocukların yeni alışkanlığı! X2 hız tehlikesi

Sosyal medyada kullanıcılar her gün yüzlerce içeriğe maruz kalıyor. Özellikle gençler 2-3 kat hızlandırarak 10 dakikalık videoları 5 dakikada izliyor. Ama bu durum özellikle çocuklarda tehlike oluşturuyor.

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