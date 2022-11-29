29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Kavgayı ayırmak isterken öldü

Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Kavgayı ayırmak isterken öldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2022 16:45
Güncelleme:29.11.2022 16:45
FATİH'te Hakim İşiden kavga eden iki kişiyi ayırmak isterken ateşlenen silahla hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Minibüsçülerin tekme tokat kavgası kamerada!
Minibüsçülerin tekme tokat kavgası kamerada!
Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!
Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!
Poşeti koklayıp grafitiye yumruk savurdu
Poşeti koklayıp grafitiye yumruk savurdu
Mustafa Ceceli’ye büyük şok!
Mustafa Ceceli'ye büyük şok!
Konya’daki barınaktan yeni görüntüler!
Konya'daki barınaktan yeni görüntüler!
Son anda fark edip faciadan kurtuldular
Son anda fark edip faciadan kurtuldular
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!
10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!
21 yaşındaki Seda Nur 5 gündür kayıp!
21 yaşındaki Seda Nur 5 gündür kayıp!
Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
Gecekonduda 3 kişi ölü bulunmuştu!
Gecekonduda 3 kişi ölü bulunmuştu!
A Haber bölgede
A Haber bölgede
Daha Fazla Video Göster