Çilingir dükkanı ve restorandan uyuşturucu çıktı! 3 milyonluk uyuşturucu

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoran ve çilingir dükkanına yapılan operasyonda 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çilingir tutuklanırken, restoran işletmecisi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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