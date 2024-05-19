19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Çilingir dükkanı ve restorandan uyuşturucu çıktı! 3 milyonluk uyuşturucu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2024 17:03
İstanbul Beyoğlu'nda bir restoran ve çilingir dükkanına yapılan operasyonda 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çilingir tutuklanırken, restoran işletmecisi ise adli kontrolle serbest kaldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep’te 2 grup arasında çıkan silahlı kavga
Gaziantep’te 2 grup arasında çıkan silahlı kavga
3 milyonluk uyuşturucu yakalandı
3 milyonluk uyuşturucu yakalandı
İran tarafından arama çalışmasına dair ilk görüntüler
İran tarafından arama çalışmasına dair ilk görüntüler
Zonguldak’ta kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Zonguldak'ta kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yalova’da seyir halindeki tır alev topuna döndü
Yalova’da seyir halindeki tır alev topuna döndü
Trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti
Trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti
Makas atan alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu
Makas atan alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu
Beyaz Türkçe’nin peşinde bir ömür!
Beyaz Türkçe’nin peşinde bir ömür!
Doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu
Doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu
Silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı
Silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı
Motosikletler otoyolda çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler
Motosikletler otoyolda çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler
Denizler halkındır projesi!
Denizler halkındır projesi!
Daha Fazla Video Göster