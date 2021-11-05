Çilem Doğan yeniden hapse girecek! Öldürdüğü eşi fuhşa zorlamıştı

Adana'da bir çocuk annesi Çilem Doğan, 2015 yılında kendisine şiddet uygulayıp fuhuş yaptırmak isteyen eşini öldürmüş, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. O dönem Türkiye günlerce bu olayı konuştu. Genç kadın da kefaletle tahliye edilmişti. Yargıtay işte o hapis cezasını onadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan avukat Abdulsamet Gürbüz değerlendirdi.

Abdulsamet Gürbüz, "Yargıtay'ın kararı onamasıyla birlikte olan yargı yolları tamamen tükenmiş oldu. Şu anda olağanüstü yollar açık kaldı. Bundan sonra Yargıtay Başsavcılığına bu hükmün bozulması için başvurabilir. Yargıtay Başsavcılığı'nın bu başvuruyu kabul etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.