Galatasaraylı ünlüler 24. şampiyonluğu böyle kutladı! Kıvanç Tatlıtuğ, Pelin Öztekin, Hakan Hatipoğlu...

Süper Lig'in nefes kesen final haftasında heyecan doruktaydı. Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu zirvede tamamladı ve şampiyonluk sevincini bir kez daha yaşadı. Bu zaferle sarı kırmızılılar, üst üste 2. ve toplamda ise 24. şampiyonluğunu elde etti. Takımın başarısı, taraftarlar arasında büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlanırken, ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi. İşte Galatasaraylı ünlülerin şampiyonluk paylaşımları...