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Manisa’da korkunç cinayet! Eski damat dehşet saçtı: 3 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 09:19
Manisa'da bir kişi, eski eşi ile eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Polis, katil zanlısını suç aletiyle yakaladı.
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