Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun minik kızı Leyla'ya bakın! Kızlarının 2 yaş partisinden paylaştı...

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi ve çiftin evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızları oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren çift, kızları Leyla'nın doğum günü partisiyle gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu, 2 yaşına giren Leyla'nın sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı. Takipçileri ise bu pozuna binlerce yorum yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın kızı Leyla...