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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun minik kızı Leyla'ya bakın! Kızlarının 2 yaş partisinden paylaştı...

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi ve çiftin evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızları oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren çift, kızları Leyla'nın doğum günü partisiyle gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu, 2 yaşına giren Leyla'nın sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı. Takipçileri ise bu pozuna binlerce yorum yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın kızı Leyla...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:30
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Kızlarının 2 yaş partisinden paylaştı...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 2022 yılında dünyaya gelen kızları Leyla, 2 yaşına girdi.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Kızlarının 2 yaş partisinden paylaştı...

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i, 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Kızlarının 2 yaş partisinden paylaştı...

Mutlu evlilikleriyle gözde çiftlerden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşına bastı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Kızlarının 2 yaş partisinden paylaştı...

İşte minik Leyla'nın doğum gününden kareler...

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Kızlarının 2 yaş partisinden paylaştı...