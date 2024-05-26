Kars’ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü!

Meteorolojinin sağanak yağmur uyarısında bulunduğu Kars’ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda ev ve işyerinin bodrumuna su doldu.

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