Gelinini vurup 112’yi aradı! Kan donduran detaylar

'OĞLUMUN BAŞINI YEDİN DİYEREK ÖLDÜRDÜM'

Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu müşteki olarak verdiği ifadesine olay günü kızı Derya ile birlikte odada uyuduklarını, Demir'in kapıyı açarak kızına tabanca ile 5-6 kez ateş ettiğini, Demir'in silahla vurmasından sonra odadan çıktığını belirterek olayla ilgili şikayetçi olduğunu kaydetti. Satılmış Demir ise ifadesinde gelinini oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğunu, olay gününde odasına girerek bir el ateş ettiğini söyledi.