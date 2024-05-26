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Mersin Valisi A Haber'de!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 21:08
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.
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