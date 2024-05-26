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Bakan Şimşek'ten 'konut' açıklaması! "Erişebilirlik her kesim için kolaylaşacak"

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 19:32
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya gelindiğini açıkladı. Şimşek, yapılacak düzenleme ile konut fiyatlarında yukarı yönlü piyasa baskısının azalacağını söyledi.
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