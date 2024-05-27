13 ilde kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hangi iller için uyarı var?

Yurt genelinde bir süredir yağışlı hava hakim. Yeni haftada özellikle yurdun iç, kuzey ve güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Cuma gününden itibaren yağışlı hava sisteminin yurdu terk etmesiyle sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

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