26 Mayıs 2024, Pazar
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Mersin'de can pazarı! Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı
Mersin-Adana arasında Tarsus Yenice Kavşağında bir otobüs ile bazı araçların karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.