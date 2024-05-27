Adı "Yassı" namı "Yaslı" adaydı... Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hafızalara ışık tutuyor

Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birini 1960 yılında yaşadı. O dönemki adıyla Yassıada, Türkiye tarihine "kara bir leke" olarak geçen darbede Adnan Menderes ve beraberindekilerin yargılanarak idam edildiği yer oldu. Bugün darbenin üzerinden 64 yıl geçerken, Yassıada da "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak o günlere ışık tutmaya başladı. Adaya yapılan Adnan Menderes Kongre Merkezi, 27 Mayıs Müzesi ve diğer donatılarla darbelerin sonuçları yeni nesillere aktarılıyor. İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan kareler...