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Adı "Yassı" namı "Yaslı" adaydı... Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hafızalara ışık tutuyor

Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birini 1960 yılında yaşadı. O dönemki adıyla Yassıada, Türkiye tarihine "kara bir leke" olarak geçen darbede Adnan Menderes ve beraberindekilerin yargılanarak idam edildiği yer oldu. Bugün darbenin üzerinden 64 yıl geçerken, Yassıada da "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak o günlere ışık tutmaya başladı. Adaya yapılan Adnan Menderes Kongre Merkezi, 27 Mayıs Müzesi ve diğer donatılarla darbelerin sonuçları yeni nesillere aktarılıyor. İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan kareler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:47
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Adı Yassı namı Yaslı adaydı... Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hafızalara ışık tutuyor

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında hizmete açıldı.

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Adı Yassı namı Yaslı adaydı... Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hafızalara ışık tutuyor

Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 64 yıl geçti.

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Adı Yassı namı Yaslı adaydı... Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hafızalara ışık tutuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje 4 yıl önce tamamlandı.

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Adı Yassı namı Yaslı adaydı... Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hafızalara ışık tutuyor

Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi.

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Adı Yassı namı Yaslı adaydı... Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hafızalara ışık tutuyor

Çehresi değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin 60. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açıldı. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.