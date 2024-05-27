Hatay'da caddeler göle döndü! Mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Hatay'da şiddetli sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Taşkınlar oldu. Bazı araçlar suya gömüldü. Sağanak nedeniyle mahsur kalanlar oldu. Yardımlarına ekipler koştu. Gün boyunca 70 kişi kurtarıldı. Sağanak sonrası taşkınlardan etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

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