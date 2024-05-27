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7 milyon sürücü için süre doluyor! 1 Ocak 2025’ten önce ehliyetinizi yenileyin

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 09:24
Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda doluyor. Eski tip ehliyeti olanların, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yeni tip ehliyete geçiş yapması gerekiyor. Bu tarihe kadar yeni tip ehliyete geçiş için 15 lira ödenecek. 31 Aralık'a kadar yeni tip ehliyete geçiş yapmayanlar ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak. İşte detaylar...
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