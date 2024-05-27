Yıllarca Sağlıklı Sandığımız Şey Kansere Neden Oluyormuş!

Beslenme alışkanlıkları günümüzde sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak bazı sağlıklı olarak bilinen gıdalar, bilinçsizce tüketildiğinde sağlığımız için ciddi riskler taşıyabilir. Özellikle ton balığı, birçok insanın diyet listesinde önemli bir yer tutmasına rağmen, konserve şeklinde tüketildiğinde bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.