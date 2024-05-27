27 Mayıs 2024, Pazartesi
Yıllarca Sağlıklı Sandığımız Şey Kansere Neden Oluyormuş!
Uzun süredir sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapılırken, bazı besinlerin beklenmedik zararlarına dair yeni bir bulgu gündeme geldi. Sağlıklı olduğu düşünülen bazı besinlerin aslında insan vücudunda zehir etkisi yaratabileceği ortaya çıktı. Özellikle balık tüketiminin tehlikeli sonuçları olabileceği konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Bu bulgu, sağlıklı beslenme konusunda yapılan klasik önerilerin bazen yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:40
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