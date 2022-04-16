16 Nisan 2022, Cumartesi
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Çiğli'nin çöple imtihanı! Sendika ile imzalanan sözleşme sonrası çöp krizi çözüldü mü?
İzmir Çiğli'de temizlik işçilerinin greviyle başlayan çöp krizini günlerdir devam ediyor. Sendika ile belediye yetkilileri anlaşma imzaladı, grev sona erdi. Son durum ne? Temizlik işçilerine sendika sahip çıkmadı mı? Sendika, belediye ile görüşmede neden tavır değiştirdi? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.