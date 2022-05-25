25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Çiftçilerin korkulu rüyası tarım arazilerini istila etti!
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım arazilerini istila eden çekirgeler çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Binlerce çekirge tarım arazilerinde bir arada görüntülenirken, salgın yapabilen zararlı tür çekirgeyle mücadele başlatıldı.