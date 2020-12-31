CHP'li Kadıköy Belediyesi istemedi! Ulu Camii projesi durduruldu

Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası Rıhtıma yapılaması planlanan Ulu Camii projesinin iptalini isteyip dava açmıştı. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonuçlandı. İstanbul 3. İdari Mahkemesi, cami projesinin iptaline karar verdi. Vatandaşlar sert tepki gösterdi. Detayları Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası Rıhtıma yapılaması planlanan Ulu Camii projesinin iptalini isteyip dava açmıştı. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonuçlandı. İstanbul 3. İdari Mahkemesi, cami projesinin iptaline karar verdi.

Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası itiraz etti. Mahkeme cami projesini durdurdu

Haydarpaşa Garı'nın da içinde yer aldığı alan imar planında İSKİ arıtma tesisi olarak görülüyordu. Ancak arazi gerçekte otopark olarak kullanılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı da, 2015 yılında bu alana cami yapılaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurdu.

Hazırlanan projeye, kültür varlıklarını koruma bölge kurulu 2017 tarihinde onay verdi.

Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası ise bu duruma tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtı. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonuçlandı. İstanbul 3. idari mahkemesi, cami projesinin iptaline karar verdi.

20 bin kişilik cami projesi için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu ve toplamda 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanı oluşturulmuştu.

Caminin altındaki 3 bodrum katında; kütüphane, sergi ve konferans salonları ile yaklaşık 1200 araç kapasiteli otopark olacaktı.