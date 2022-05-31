31 Mayıs 2022, Salı
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun cezası Yargıtay tarafından onandı!
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için adliyeye geldi.