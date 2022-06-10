Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç! Üretim tümüyle mahkumlara ait

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde, Türkiye'deki tüm infaz ve koruma memurlarının üniforma üretimi yapılıyor. 200 hükümlü ve tutuklunun çalıştığı atölyede, son 1 yılda yapılan üretimler karşılığında 11 milyon 400 bin lira kazanç elde edildi. Atölyede sigortalı çalışan hükümlüler, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini hem topluma hazırlıyor hem meslek ediniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.