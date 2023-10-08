08 Ekim 2023, Pazar
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Çeşmeyi açıp musluktan su içen keçi ilgi odağı oldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde susayan keçinin çeşmeyi başıyla açıp akan musluktan su içmesine dair video sosyal medyada ilgi odağı oldu.