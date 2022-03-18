18 Mart 2022, Cuma
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Cep telefonu canından ediyordu!
İstanbul'da kaldırımda yürürken bir yandan da telefonuna bakan genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken dehşeti yaşadı. Yola adım attığı anda otomobilin çarpmasıyla yere düşen genç kız, kaldırıma yüzünü vurdu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.