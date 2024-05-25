25 Mayıs 2024, Cumartesi
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Çarşıda başlayan kavga, hastaneye taşındı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavga, yaralı şahsın kaldırıldığı hastanede de devam etti. Hastane bahçesinde yaşanan kargaşa anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.