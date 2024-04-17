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Çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 16:43
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
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