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Canlı yayında adrenalin dolu anlar

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 11:02
Tatil için Maşukiye'ye akın eden ziyaretçiler adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül o heyecanı canlı yayında yaşadı. İşte o görüntüler...
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Canlı yayında adrenalin dolu anlar
Canlı yayında adrenalin dolu anlar
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