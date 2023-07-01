Canlı yayında adrenalin dolu anlar

Tatil için Maşukiye'ye akın eden ziyaretçiler adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül o heyecanı canlı yayında yaşadı. İşte o görüntüler...

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