Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde canlı büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi. Kazada sürücü yaralandı, bazı hayvanlar telef olurken, diğerlerini kurtarmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

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