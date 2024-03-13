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Çanakkale'de hortum

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 13:10
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
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