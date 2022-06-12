12 Haziran 2022, Pazar
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Çanakkale Gelibolu'da vahşet! Anne ve babasını katletti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde tüyler ürperten bir vahşet gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa K., anne ve babasını bıçaklayarak katletti.