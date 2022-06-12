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Çanakkale Gelibolu'da vahşet! Anne ve babasını katletti

İHA
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Giriş: 12.06.2022 12:31
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde tüyler ürperten bir vahşet gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa K., anne ve babasını bıçaklayarak katletti.
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