01 Aralık 2023, Cuma
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Çanakkale destanı ve Seyid Onbaşı! Vefatının 84. Yıl dönümü
109 yıl önceydi. Dev donanmalar Çanakkale sırtlarına geldiklerinde tepede beliren bir yiğitti o. Adı Seyid'di. Bir destanı elleriyle, kollarıyla yazan o şanlı vatan savunmasının kahramanı 84 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Çanakkale kahramanı Seyid Onbaşı'yı rahmetle anıyoruz. İşte Çanakkale kahramanın hikayesi…