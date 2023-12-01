Çanakkale destanı ve Seyid Onbaşı! Vefatının 84. Yıl dönümü

109 yıl önceydi. Dev donanmalar Çanakkale sırtlarına geldiklerinde tepede beliren bir yiğitti o. Adı Seyid'di. Bir destanı elleriyle, kollarıyla yazan o şanlı vatan savunmasının kahramanı 84 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Çanakkale kahramanı Seyid Onbaşı'yı rahmetle anıyoruz. İşte Çanakkale kahramanın hikayesi…

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