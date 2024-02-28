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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı!

İHA
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Giriş: 28.02.2024 21:01
Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 17.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı!
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı!
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