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Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 03.12.2023 15:43
Usta oyuncu Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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