Çam kese böceği ile doğal mücadele! Ağaçlara nasıl zarar veriyor?

Ormanlarda "dumansız yangınla" nasıl mücadele ediliyor? Orman Dairesi Müdürlüğü'nün yaptığı kese böceği mücadelesi ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecek’in konuğu olan orman mühendisi Akif Koç anlattı.

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