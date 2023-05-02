Çam Dağı'na sis filtresi! Hayran bıraktı

İlkbahar'ın renklerini sis filtreledi. Essiz bir manzara ortaya çıktı. Burası Sakarya'da bulunan 900 rakımlı Çam Dağı. Yeşilin tonlarına bürünen orman kendine haran bıraktı. Ağaçların sisle buluşması da ayrı bir atmosfer oluşturdu. Güzergahı kullanan sürücüler tadına doyulmaz bir yolculuk yaptı. Doğa tutkunları da fırsatı kaçırmadı, yürüyüşlerine su sesi eşlik eti.

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