22 Nisan 2024, Pazartesi
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Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
Çağlayan Tüneli’nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Aracın alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Trafiğin durduğu yangında, tünelden çıkan dumanlar adliye meydanına ulaşınca vatandaşlar panik yaşadı