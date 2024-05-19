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Büyükçekmece’de satırlı bıçaklı gürültü kavgası

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 13:53
Büyükçekmece’de gece saatlerinde sokakta gürültü yaptığı iddia edilen gençlerle bir adam arasında satırlı, bıçaklı, sandalyeli çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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