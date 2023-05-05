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Bursa'ya Yüksek Hızlı Tren! Çalışmalar ne aşamada?

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 14:23
Bursa'da Yüksek Hızlı Tren çalışmaları devam ediyor. Tren ile Bursa -Ankara ve Bursa - İstanbul arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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Bursa’ya Yüksek Hızlı Tren
Bursa'ya Yüksek Hızlı Tren
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